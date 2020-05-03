1 milyon yazılımcı seferberliği

Resul Ekrem Şahan Ankara

Hazırlanan bu içerikler kapsamında sivil toplum kuruluşlarının da görüşünü almaya başlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu alanda en büyük örgütlerden biri olan Türkiye Bilişim Derneği İle (TBD) bir araya geliyor. Pazartesi ve salı günü video konferanslarla eğitim, sertifika ve istihdam konuları masaya yatırılacak. TBD Başkanı Rahmi Aktep, “BTK Akademi bünyesinde verilecek eğitimlerle ilgili proje ilk başladığında 500 bin rakamından bahsediliyordu. 1 milyon bize de sürpriz oldu” dedi.