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1 milyon yazılımcı projesinde son durum | Son dakika Berat Albayrak açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine ilişkin son detayları ve sayıları açıkladı. İlerleyen süreçlerdeki hedefleri de açıklayan Albayrak, gençlerin takipte kalması gerektiğini söyledi. Peki ama 1 milyon yazılımcı projesinde sonuç ne oldu? Kaç kişi eğitim alacak? Berat Albayrak ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:28:00 -
1 milyon yazılımcı projesinde son durum | Son dakika Berat Albayrak açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden 1 milyon yazılımcı projesine ilişkin bir açıklama yayınladı. Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini söyledi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefininde 100'den 143'e çıkarıldığını belirtti.

 

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