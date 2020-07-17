1 milyon yazılımcı projesinde son durum | Son dakika Berat Albayrak açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine ilişkin son detayları ve sayıları açıkladı. İlerleyen süreçlerdeki hedefleri de açıklayan Albayrak, gençlerin takipte kalması gerektiğini söyledi. Peki ama 1 milyon yazılımcı projesinde sonuç ne oldu? Kaç kişi eğitim alacak? Berat Albayrak ne açıklama yaptı? İşte detaylar...