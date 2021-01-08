1 milyon VakıfBank’lı SKY Limit ile tanıştı

Çelebi, “Dijital değişim dönüşümümüz kapsamında geliştirdiğimiz SKY Limit’in müşterilerimiz tarafından kısa sürede benimsenmesi ve aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Bu ürünümüzle müşterilerimizin her türlü kredi ihtiyacını self servis bankacılıkla online olarak karşılıyoruz. Kendilerine tanımladığımız limitlerin yüksek olması da müşterilerimiz için ayrı bir avantaj sağlıyor. Böylece SKY Limit tanımlı müşterilerimiz, başvuru ve onay gibi süreçlerle vakit kaybetmedikleri gibi geniş limitlerle de ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor” şeklinde konuştu.

Harcama planı rahat yapılıyor

SKY Limit sayesinde müşterilerin harcama yaparken daha hızlı karar alabildiklerini de belirten Çelebi, şunları söyledi: “Sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlediğimiz müşterilerimize çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz. Limit önceden tanımlandığı için harcama planları da ona göre yapılabiliyor. Müşterilerimiz, hazır kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı, konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine dağıtabiliyor. VakıfBank Mobil ya da şube aracılığıyla bu işlemler gerçekleştirilirken ihtiyaç kredilerinde de avantajlı hizmetler sunuyoruz.”