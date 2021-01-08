  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 1 milyon VakıfBank’lı SKY Limit ile tanıştı
Ekonomi

1 milyon VakıfBank’lı SKY Limit ile tanıştı

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, “Geçtiğimiz aylarda başarısı Stevie Uluslararası İş Ödülleri tarafından da tescillenen SKY Limit’in yaygınlaşmasından son derece memnunuz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:10:00 -
1 milyon VakıfBank’lı SKY Limit ile tanıştı

Çelebi, “Dijital değişim dönüşümümüz kapsamında geliştirdiğimiz SKY Limit’in müşterilerimiz tarafından kısa sürede benimsenmesi ve aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Bu ürünümüzle müşterilerimizin her türlü kredi ihtiyacını self servis bankacılıkla online olarak karşılıyoruz. Kendilerine tanımladığımız limitlerin yüksek olması da müşterilerimiz için ayrı bir avantaj sağlıyor. Böylece SKY Limit tanımlı müşterilerimiz, başvuru ve onay gibi süreçlerle vakit kaybetmedikleri gibi geniş limitlerle de ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor” şeklinde konuştu.

Harcama planı rahat yapılıyor

SKY Limit sayesinde müşterilerin harcama yaparken daha hızlı karar alabildiklerini de belirten Çelebi, şunları söyledi: “Sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlediğimiz müşterilerimize çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz. Limit önceden tanımlandığı için harcama planları da ona göre yapılabiliyor. Müşterilerimiz, hazır kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı, konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine dağıtabiliyor. VakıfBank Mobil ya da şube aracılığıyla bu işlemler gerçekleştirilirken ihtiyaç kredilerinde de avantajlı hizmetler sunuyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gargaş, "BAE, Tü..
Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir
Gündem

Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları ..
Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi
Sağlık

Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi

"Türkiye, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Covax yapılanmasına kaynak ayırmamasından dolayı aşı alamadı" iddialarını Sağlık Ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay