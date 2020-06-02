  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

1 milyon TL'lik ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:57:00 -
1 milyon TL'lik ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adeta el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı