1 milyon TL'lik ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş etkisiz hale getirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adeta el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.