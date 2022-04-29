1 milyon TL ödüller aranan terörist öldürüldü
Eren-Abluka-2 Operasyonu'nda öldürülen 2 teröristten birinin 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu ortaya çıktı.
Hakkari'de başlatılan Eren Abluka-2 Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet Bayar Operasyonu kapsamında Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edildi.
28 Nisan 2022 tarihinde JÖH ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çatışma çıktı.
Kahraman Mehmetçik, çatışmada 2 teröristi silahları ile birlikte etkisiz hale getirdi.
1 milyon TL ödülle aranıyordu
Öldürülen teröristlerden birinin sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüttüğü ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL’ye kadar ödülle arandığı öğrenildi.
Turuncu kategoride yer alan teröristin "Reber" kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.