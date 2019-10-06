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1 milyon TL kazanan Arda parayla ne yapacağını açıkladı

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmada 1 milyon kazanan Arda Ayten büyük ödülle ne yapacağını açıkladı. Ayten, "Kitaplarımın hepsini kendim basacağım. Hayatım boyunca üniversite okuyacağım. Ve bir öğrenci olarak öleceğim. Bu ödülle 50 bine yakın kitap alabilirim" dedi.

06 Ekim 2019 Pazar 10:40
1 milyon TL kazanan Arda parayla ne yapacağını açıkladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster"de Arda Ayten, 12 soruyu doğru cevaplayarak 1 Milyonluk ödülü aldı. Yarışma sonrası büyük ödülle ne yapacağı açıklayan genç milyoner Arda Ayten, "Kitaplarımın hepsini kendim basacağım. Hayatım boyunca üniversite okuyacağım. Ve bir öğrenci olarak öleceğim.Bu ödülle 50 bine yakın kitap alabilirim" konuşmasını yaptı.

"Hayatım boyunca üniversite okuyacağım"

"1 milyonluk ödülü nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna cevap veren Arda Ayten, "Gelecek yaz öğrenebildiğim kadar dil öğrenmeye çalışacağım. Birkaç farklı enstrüman çalacağım. Kitaplarımın hepsini kendim basacağım. Hayatım boyunca üniversite okuyacağım. Ve bir öğrenci olarak öleceğim. Ve istediğim tüm hayallerim için çabalayacağım. Bu olmasa da çabalayacaktım. Ödül her şeyi hızlandıracak. Bu ödülle 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu zaten hayatım boyunca okumayacağım bir sayı ama en azından önümde bir çıta olur" dedi.

"Bu haberi ilk günlüğümle paylaşacağım"

"Bu mutlu haberi ilk kiminle paylaşacaksın" sorusuna yanıt veren Ayten, "İlk günlüğüme yazacağım. Yani ilk günlüğüme haber vereceğim. Ben günlüğümle yazışırken geçen gün adıyla konuşurum. Ona dünü anlatacağım" şeklinde konuştu.

"Benden çok kitaplarım kazandı"

Son olarak ne söylemek istersiniz sorusu da yönetilen Ayten, "Hayatta her şey mümkün olabiliyor. Başarısızlıkla yaşamaya alışmak gerekiyor. Bunu bir amaca döndürmek gerekiyor. Tarih acımasız bir an hatırlar, bir an unutur. Benden çok kitaplarım kazandı herhalde" ifadelerini kullandı.

Arda Ayten kimdir?

19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.

Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti. Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 10:40
  1. Kim Milyoner Olmak İster
  2. Arda Ayten

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