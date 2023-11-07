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Dünya '1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklık getirildi
Dünya

'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklık getirildi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:30:00 -
'1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına açıklık getirildi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türkiye vatandaşı olacak yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türkiye vatandaşı olacak yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" (İLKHA)

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