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1 milyon 958 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi

Polis ekipleri bir depoda 1 milyon 958 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplarının değerini milyonlarca lira olduğu ifade edildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:45
1 milyon 958 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirdikleri uyuşturucu hapları çeşitli yollarla farklı ülkelere göndermeye çalışan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda zeminde bulunan gizli tüneldeki çuvallar ve büyük silindir borular içerisinde toplam ağırlığı 326 kilogram 450 gram gelen, 1 milyon 958 bin 700 uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili suç örgütü üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:45
  1. Mersin
  2. Mersin Emniyet Müdürlüğü
  3. uyuşturucu
  4. operasyon

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