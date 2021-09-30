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Ekonomi 1 milyon 434 bin öğrenci devletten maddi destek alıyor
Ekonomi

1 milyon 434 bin öğrenci devletten maddi destek alıyor

Üniversitelerin açılması ile gündeme gelen çok küçük bir grup öğrencinin barınma sorununu, bazı gruplar gençlerin içerisine sızarak olayı iktidar karşıtı eyleme dönüştürmek istese de başarılı olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:02:00 -
1 milyon 434 bin öğrenci devletten maddi destek alıyor

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim kurumu ve öğrenci yurdu yatırımlarına imza atan iktidarı çok az sayıda öğrencinin yurda yerleşememesi üzerinden ‘Barınamıyoruz’ hareketiyle yıpratmaya çalışanlar, baltayı taşa vurdu.

Akit’in Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre halihazırda toplam 1 milyon 434 bin 277 öğrenci, devletten maddi destek alıyor. Öğrencilere burs-kredi ödemeleri 12 ay boyunca yapılırken, ön lisans-lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine bin 300 TL, doktora öğrencilerine bin 950 TL ve İlk 100’e giren öğrencilere normal tutarın üç katı olarak bin 950 TL burs veriliyor.

Bir zamanlar neredeyse 10’ar kişilik odalarda ranzalarda yatmak zorunda kalan öğrenciler artık 5 yıldızlı otel konforunda yurtlarda kalıyor. Son 19 yılda koğuş sisteminden 3-4 kişilik bazalı sisteme geçiş yapılarak, odaları; tuvalet/banyo, komodin, çalışma masası, soyunma dolabı, alez, mini buzdolabı, alev almaz sünger yatak ve sandıklı bazalar ile donatılarak öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

719 bin 597 öğrencinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi amacıyla, açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere beslenme yardımı da yapılıyor. Sabah kahvaltısı için 6 TL, akşam yemeği için 13 TL, KKTC’de 6,50+13,50=20 TL, yurt ücreti alınmayan öğrencilere artı 10 TL veriliyor. Ayrıca yemekleri yüksek kalitede, açık büfe, piyasa koşullarının çok altında, gıda mühendisi, diyetisyen ve yurt idarelerinin kontrolünde yapılıyor.

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