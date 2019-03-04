1 milyon 350 bin TL'lik aracını bu halde bırakıp gitti

Bitcoin milyarderi Michael Hudson, 250 bin dolar değerinde olan Lamborghini marka aracını kaza yaptığı yerde bıraktı.

ABC News'in haberine göre Londra'da yaşayan kameraman Andrew Lawrance, geçtiğimiz sabah işine giderken yol kenarında mor renge sahip bir Lamborghini gördü. Hendeğe doğru yaslanmış durumda bırakılan aracın piyasa değeri tam 250 bin dolardı.

Kameraman, aracın kullanmayı bilmeyen birisi tarafından terk edildiğini söylüyor. Zira ön tarafı ters yöne bakıyor, aracın üzerinde bazı anlamsız çizikler ve darbeler bulunuyordu.

Polisler sahibine ulaşmaya çalıştı

Sürücü koltuğunun hendeğin çukur tarafına yaslı olması nedeniyle, aracı oraya sokan kişi muhtemelen yolcu kapısından çıkmıştı. Polisler aracın plakasından yola çıkarak, çalınma ihtimaline karşı sahibine ulaşmaya çalıştılar.

Aracın bulunduğu yer, İngiliz futbol takımı Tottenham Hotspurs'un tesislerine çok yakındı. Aracın kendini eğlenceye fena kaptırmış bir futbolcuya ait olduğu düşünüldü.

Araç Bitcoin milyoneri Michael Hudson'a ait çıktı

Soruşturma devam ederken Bitcoin milyoneri olan Michael Hudson, aracın bulunduğu yere geldi ve onun kendisine ait olduğunu söyledi. Hudson, gece fazlasıyla kontrolü kaybettiğini ve aracını daha sonra almak üzere o şekilde kaza alanında terk ettiğini açıkladı.

Bir çekici çağırmak yerine yürüyerek olay yerini terk etme soğukkanlılığı yüzünden Hudson, İngiltere'de ve tüm Avrupa'da da gündeme geldi.