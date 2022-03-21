1 milyon 288 bin esnafa ‘Kovid-19’ desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, destek ve teşvik paketleriyle iş dünyası, ticaret erbabı, KOBİ, çiftçi ve esnafın, salgının olumsuz etkilerinden en az hasarla çıkmaları amaçlandı.

Bu kapsamda, Halkbank tarafından 2000-2021 döneminde esnaf ve sanatkara toplamda 194 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 1 Ocak-31 Aralık 2021’de ise esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi imkanı sağlandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2021 itibarıyla kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 166 bin 482’ye, kredi bakiyesi ise yaklaşık 77 milyar 524 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl içinde önceki yıllardan devir hariç, 245 bin 102 esnaf ve sanatkara, yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz krediler dahil olmak üzere 33 milyar 149 milyon lira kredi kullandırıldı.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı.

Bu desteklerden 1 milyon 288 bin 568 esnaf ve tacir yararlanırken, toplam destek tutarı 4 milyar 304 milyon 842 bin 632 lira oldu.

Esnafın sigorta bilinci artırılacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Sigorta Birliği ile esnaf ve sanatkarın sigorta konusunda bilinçlenmesi için eğitim seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Palandöken, esnafa sigorta konusunda fayda sağlayacak eğitim ve projeler için yapılan iş birliği iyi niyet mektubunun imzalandığını belirtti.

TESK ile sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği ile esnaf ve sanatkarın sigorta konusunda bilinçlenmesi için eğitim seferberliği başlattıklarını aktaran Palandöken, “Esnafımızın tamamı bu ücretsiz eğitimlerden faydalanmalı, bu eğitimlerle esnafımızın sigortaya olan ilgisi artırılacak”ifadesini kullandı.

Ücretsiz verilecek çevrim içi eğitimlerde Bireysel Emeklilik Sistemi›nden hayat, yangın ve nakliyat sigortalarına, devlet destekli alacak sigortasından kefalet ve sağlık sigortalarına kadar pek çok branş, uzman isimler tarafından tanıtılacak.