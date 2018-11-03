1 milyar insanın refahı D-8'e bağlı! "Hükümetler adım atarsa ticaret 5 katı artar"

Milli Görüş lideri 54 Hükümetin efsane Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük gayretleriyle kurduğu ve İslam Birliği’nin ilk adımı olan D-8 çalışmalarına devam ediyor. D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları (D-8 TSO) Genel Kurulu ve D-8 TSO İş Forumu, dönem başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Antalya’daki Turizm Merkezi Belek’te gerçekleştirildi. Toplantılara Türkiye, İran Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya’dan olmak üzere 40’ı yabancı iş dünyasından 100 temsilci katıldı. D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatının Dışişleri Bakanları Konseyi 18. Toplantısı da bugün Antalya’da gerçekleştirilecek.

Kurucusu Erbakan unutulmadı

D-8 TSO genel kurulu ve iş forumunda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında D-8’in kuruluşuna öncülük eden Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve o dönemdeki kurucu üyeleri saygıyla andığını belirterek, “21 yıl önce Başbakan Necmettin Erbakan’ın vizyonu kapsamında D-8, çatışma, ihtilaf yerine barış, karşı karşıya gelmek yerine diyalog, istismar yerine işbirliği, çifte standart yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik, baskı yerine demokrasi ilkeleriyle kurulmuştur ve temelini bunlar oluşturmaktadır” dedi.

14 milyar dolardan 100 milyar dolara

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “1997’de D-8 kurulduğunda ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 14 milyar dolardı. Bugün 100 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu güzel ama yeterli değil. Kişi başı ortalama gelir bin 800’dü geçmişte, bugün ise 4 bin 500 doların üzerine çıkmış durumda. Toplamda 1,1 milyar nüfusumuz var, ekonomik büyüklük 3,7 trilyon dolar. D-8 ülkeleri, görünür bir ekonomik başarıya ulaşmıştır. Ancak ülkelerimizin sahip olduğu kaynakları düşünürsek bu rakamların yeterli olmadığını görüyoruz.”

Ticaretten tarıma, sanayiden turizme, enerjiye kadar birçok alanda iş ilişkileri olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, ancak potansiyelin tam olarak kullanılmadığını aktardı.

Hükümetler adım atarsa D-8 arasındaki ticaret 5 kat artar

Dünyada 44 bölgede savaş ve çatışma olduğunu da hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların 35’i İslam ülkesi. Hepimiz bu konuda üzülmeliyiz. Çünkü bu tabloyu değiştirme sorumluluğumuz var. Bunu da yapabilmek için öncelikle kendi aramızda ticareti ve vize işlemlerini kolaylaştırmalıyız” ifadesini kullandı.

Hükümetler bu alanlarda gerekli adımları atarsa D-8 üye ülkeleri arsındaki ticaretin beş kat artacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Şu anda, bu ticaret hacmi 100 milyar dolar. D-8 ülkelerinde yaşayan 1 milyardan fazla insanın refahı ekonominin gücüne bağlıdır. Bu sebepten hükümetlerin sorumluluklarına ek olarak bizim de önemli yükümlülüğümüz var. Sorunları hükümetlere götürmekle yetinmemeli çözüm önerilerinde de bulunmalıyız.”

Ticarette ülkelerin kendi para birimi kullanılacak

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Dato’Ku Jaafar da D-8 iş dünyası üyeleri arasında ekonomik işbirliğinin ilerletildiğini anlattı. D-8’in ekonomik güç ve santral olacağını belirten Jaafar, şunları kaydetti: “Sabiha Gökçen Havaalanı ile bir anlaşma yaptık. D-8’in belirlediği ilk havaalanı olacak. Bununla, hem insanlar hem de iş dünyası arasındaki temasları, turizmi artırmak, ticareti kolaylaştırmak istiyoruz. D-8’in havaalanı kuruluşu yoluyla temaslarını kolaylaştırmak istiyoruz. Orada D-8 üyeleri için özel bölüm olacak ve seyahatlerde geçişleri çok kolay olacak. D-8 ödeme kartı projemiz var. Amacımız, üye ülkelerin kendi para birimlerini kullanarak ticaret yapmaları. Yeni finansal sistemin başlangıcı olacak ve kendi para birimlerimiz kullanarak ödemelerimizi yapabileceğiz.”