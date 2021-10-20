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Ekonomi 1 milyar dolarlık ticaret hacmi neden olmasın
Ekonomi

1 milyar dolarlık ticaret hacmi neden olmasın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması ve vizesiz geçiş imkânı sağlanması durumunda Tacikistan’la ticari ilişkilerin gelişebileceğini belirterek, “Üyelerimize vizesiz seyahat ve güvenli ticaret imkânı sağlanmasıyla birlikte Tacikistan ile ticaret hacmimiz orta vadede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği 1 milyar dolara çıkabilir” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:44:00 -
1 milyar dolarlık ticaret hacmi neden olmasın

 

YENİ AKİT  ANKARA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta Duşanbe’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Tacikistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı hakkında bilgi veren Saatçioğlu, “Asya-Pasifik koridoru ülkemiz açısından çok önemli ve Tacikistan da Orta Asya coğrafyasında lojistik olarak bu bölgeye erişimi sağlayan bir ülke” dedi.

Tacikistan’ın Türkiye ile ticari ilişkileri daha da geliştirmek ve Türk yatırımcıları ülkesine çekmek istediğini kaydeden Saatçioğlu, alüminyum ve pamuk üretiminin gerçekleştiği Tacikistan’a bu alanlarla ilgili sanayi tesisleri kurulabileceğini bildirdi. Saatçioğlu, Tacikistan’ın medikal sanayi sektörüyle de yakından ilgilendiğini anlattı. ATO Başkanı Baran da Tacikistan ile Türkiye’nin ticari ilişkilerini ve Tacikistan’a dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “İki ülke Mevlana gibi bir ortak kültür hazinesine sahip olmasına rağmen ticari alanda arzu edilen gelişimi henüz sağlayamadı” dedi.

Türk iş insanlarının girişimci ruhla dünyanın dört bir yanında yatırımlara imza attığını kaydeden Baran, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması ve vizesiz geçiş imkânı sağlanması durumunda Tacikistan’la ticari ilişkilerin gelişebileceğini anlattı. Baran, “Üyelerimize vizesiz seyahat ve güvenli ticaret imkânı sağlanmasıyla birlikte Tacikistan’la ticaret hacmimiz orta vadede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği 1 milyar dolara çıkabilir” diye konuştu.

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