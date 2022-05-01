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Gündem 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı, polis tepelerine çöktü!
Gündem

1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı, polis tepelerine çöktü!

1 Mayıs öncesi İstanbul’da silahlı ve bombalı eylem planladıkları belirlenen Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) adlı terör örgütüne operasyon gerçekleştirildi. İstanbul’un Sancaktepe semtinde 6 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere bomba malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 23:45:00 -
1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı, polis tepelerine çöktü!

Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) isimli terör örgütünün silahlı ve bombalı eylem arayışında olduğuna yönelik önemli bilgiler toplayan polis ekipleri harekete geçti. İstanbul'un Sancaktepe semtinde bir adrese 27 Nisan akşamı operasyon gerçekleştirildi. Toplam ağırlıkları 6 kilo olan ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen bomba malzemeleri bulundu.

Cezaevine gönderildiler

Operasyonda Hasan T., Osman A. ve Celal P. yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheli üç kişi, bugün tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de tutuklama kararı verip, şüphelileri cezaevine gönderdi.

 

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