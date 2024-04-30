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Gündem 1 Mayısı kana bulamak isteyenlere darbe! 58 kişi yakalandı
Gündem

1 Mayısı kana bulamak isteyenlere darbe! 58 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 15:59:50 - 2024-04-30 15:59:49
1 Mayısı kana bulamak isteyenlere darbe! 58 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Bozdoğan-33' operasyonlarıyla alakalı açıklama paylaştı. Buna göre 58 kişi terör propagandası yapmaktan yakalandı.

11 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-33' operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre; düzenlenen operasyonda 58 şüpheli yakalandı.

1 MAYIS'I PROVOKE EDECEKLERDİ

Şüphelilerin, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıklarıyla birlikte terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde oldukları belirlendi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"11 ilde sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-33” operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin de yakalandığını aktardı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu belirtti.
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KARARLILIK MESAJI

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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