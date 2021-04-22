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Gündem 1 Mayıs'a pandemi ayarı
Gündem

1 Mayıs'a pandemi ayarı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geçtiğimiz yıl 1 Mayıs’ın da olduğu gibi bu yılda pandemi nedeniyle kısıtlama altında olacak. Bazı konfederasyon, sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs’ı tedbirlere uygun olarak online etkinliklerle kutlamaya çalışırken, bazıları ise yine yasakları çiğnemek için alternatif programlar için hazırlık yapıyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 15:49:00 - 2021-04-22 15:50:56
1 Mayıs'a pandemi ayarı

 yeniakit.com.tr 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yılda geçtiğimiz yıl olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamalı altında gerçekleşecek.
Koronavirüs salgının Türkiye’de ilk kez görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında özellikle tatil günleri sokağa çıkma yasağı getirilerek virüs salgınının önüne geçilmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl toplu olarak yapılmak istenen 1 Mayıs etkinliklerine de güvenlik güçleri tarafından izin verilmemiş, izinsiz etkinlik yapmak isteyenler gözaltına alınmıştı. Bu sene de 1 Mayıs, koronavirüs salgını koşullarında kutlanacak. Her ne kadar vatandaşlar kent meydanlarında buluşamasalar da, alternatif etkinliklerle 1 Mayıs her sene olduğu gibi bu sene de kısıtlamalar altında kutlanacak. Siyasi partiler, konfederasyonlar, sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin 1 Mayıs programlarını oluşturmak için planlamalar yapmaya başladı. Ancak terör örgütleri ve terör örgütlerinin uzantısı marjinal gruplar halk ile polisi karşı karşıya getirmek için kısıtlamalara rağmen toplu gösteriler organize etme peşine düştüler. Bazı sendikaların ise online sistem üzerinden üyeleri ile eğlenceli bir 1 Mayıs etkinliği düzenlemek için çalıştıkları öğrenildi.

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