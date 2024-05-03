1 Mayıs provokatörlerinin fırlattığı kaldırım taşının polisimize isabet anı kamerada!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kefilim" dediği provokatörler, 1 Mayıs'ta polise saldırdı.
Saraçhane'de buluşan ve yasak olduğu açıklanan Taksim Meydanı'na yürümek için taşkınlık çıkartan sözde işçiler, kaldırım taşlarını söküp polise fırlattı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, provokatörlerin şiddetini gözler önüne serdi.
Görüntülerde, fırlatılan bir taşın polisimizin başındaki kaska isabet ettiği anlar yer aldı.