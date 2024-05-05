1 Mayıs provokatörlerine ikinci operasyon! Çağdaş Hukukçular vandalları savunup iktidarı hedef aldı
Çağdaş Hukukçular Derneği 1 Mayıs bahanesiyle polise saldıran vandalları savunup, iktidarı hedef aldı.
1 Mayıs'ı bahane eden vandallar etkinliğe kapalı olmasına karşın Taksim'e yürümekte ısrar edip güvenlik önlemi alan polislere kaldırım taşları ve sopalarla saldırdı.
İstanbul Emniyeti 1 Mayıs provokatörlerini tespit edip adreslerine operasyon düzenledi. 38 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Provokatörlere yönelik operasyonlarda bugün de 12 kişi gözaltına alındı.
Çağdaş Hukukçular Derneği ise 1 Mayıs vandallarını savunup, iktidarı hedef aldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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"İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz."
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