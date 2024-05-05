1 Mayıs provokatörlerine ikinci operasyon! Çağdaş Hukukçular vandalları savunup iktidarı hedef aldı

1 Mayıs'ı bahane eden vandallar etkinliğe kapalı olmasına karşın Taksim'e yürümekte ısrar edip güvenlik önlemi alan polislere kaldırım taşları ve sopalarla saldırdı.

İstanbul Emniyeti 1 Mayıs provokatörlerini tespit edip adreslerine operasyon düzenledi. 38 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Provokatörlere yönelik operasyonlarda bugün de 12 kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği ise 1 Mayıs vandallarını savunup, iktidarı hedef aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz."