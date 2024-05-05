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Gündem 1 Mayıs provokatörlerine ikinci operasyon! Çağdaş Hukukçular vandalları savunup iktidarı hedef aldı
Gündem

1 Mayıs provokatörlerine ikinci operasyon! Çağdaş Hukukçular vandalları savunup iktidarı hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 19:36:00 - 2024-05-05 19:41:59
1 Mayıs provokatörlerine ikinci operasyon! Çağdaş Hukukçular vandalları savunup iktidarı hedef aldı

Çağdaş Hukukçular Derneği 1 Mayıs bahanesiyle polise saldıran vandalları savunup, iktidarı hedef aldı.

1 Mayıs'ı bahane eden vandallar etkinliğe kapalı olmasına karşın Taksim'e yürümekte ısrar edip güvenlik önlemi alan polislere kaldırım taşları ve sopalarla saldırdı.

İstanbul Emniyeti 1 Mayıs provokatörlerini tespit edip adreslerine operasyon düzenledi. 38 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Provokatörlere yönelik operasyonlarda bugün de 12 kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği ise 1 Mayıs vandallarını savunup, iktidarı hedef aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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"İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz."

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