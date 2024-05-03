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Gündem 1 Mayıs provokatörleri terör örgütü üyesi çıktı
Gündem

1 Mayıs provokatörleri terör örgütü üyesi çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 07:58:00 -
1 Mayıs provokatörleri terör örgütü üyesi çıktı

İstanbul'da sol grupların provoke ettiği 1 Mayıs kutlamalarında, polise yumruk ve taşlarla saldıranlardan bazıları terör örgütü üyesi çıktı. Gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'sinin is serbest bırakıldığı açıklandı.

1 Mayıs'ta yasağa rağmen Taksim'e yürümek isteyen DİSK, KESK ile Sol Parti, EMEP, TKP, TKH, TİP, Halk Evleri gibi marjinal grupların ve Basel adlı sosyal medya fenomeninin de aralarında olduğu provokatörler polise flamalar, tekme, yumruk ve taşlarla saldırdı.

Onlarca polisin yaralanmasına rağmen emniyet güçlerinin gösterdiği sağduyu ve 'Müdahale etmeyin' şeklindeki anonsla provokatörler amaçlarına ulaşamadı.

Sabah'ın haberine göre, Polise saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 217 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında terör örgütü DHKP/C soruşturmalarına adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.'nin de bulunduğu öğrenildi.


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Soruşturmada 182 kişi serbest bırakılırken emniyette işlemleri süren 35 kişininse adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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