1 Mayıs provokatörleri

Göksel Çağlav Ankara

Dünya koronavirüs salgını ile uğraşırken, kandan ve gözyaşından beslenen terör örgütleri ve onların taşeron uzantıları bu salgınların daha çok yayılması için çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs tedbirleri kapsamında, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün de içinde olduğu 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini açıkladı. Vatandaşların bu üç günlük sokağa çıkma yasağından mağdur olmamaları ve Ramazan münasebeti ile sabah 09:00 ile 14:00 arasında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için araçlarını kullanmamak koşuluyla yakın alışveriş yerlerine gitmelerine müsaade edildi. Ancak bu durumu bile fırsata çevirmek isteyen terör örgütleri ve taşeronları halkı sokaklara, alanlara çıkmaya, bu mümkün olmazsa Gezi olayları sırasında olduğu gibi evlerin pencere ve balkonlarından tencere-tava çalarak hükümeti protesto etmeye çağırdı. Terör örgütü PKK’nın medya yapılanması aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Herkes alanlara çıkmalı, halkın kalabalık olduğu cadde ve sokaklarda işyerlerinde hep bir ağızdan hükümetin savaş politikaları protesto edilmelidir” çağrısı yaptı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTKB’nin ortak açıklamalarının yapıldığı afişleri paylaşan grupların İstanbul ve Ankara gibi metropollerde Hastane önlerinde eylem çağrısı dikkat çekti.

Sokak davetleri anlamsız

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, terör örgütleri ve marjinal grupların çağrılarına halkın karşılık vermemesi gerektiğini belirterek, “Bu yapılan çağrılar doğru değil. Hiçbir şey insanların sağlığından önemli değildir. Öz Taşıma İş Sendikası olarak konfederasyonumuzun yapmış olduğu bir plan var biz bu plana uyacağız. İşçimizin sağlığı her şeyden daha önemli” ifadelerini kullandı.