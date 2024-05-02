1 Mayıs provokasyonuna tepki! 'Bunlara Kenan Evren lazım'

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir grup polise taş ve sopalarla saldırdı.

Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği provokasyon, Akit TV canlı yayınında değerlendirildi.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Taksim Meydanı'na ilişkin 1 Mayıs'ın tarihi sürecini hatırlatarak riyakarları şöyle eleştirdi:

"Bunlara Kenan Evren lazım. 1981'de, 82'de, 83'te Taksim'e çıkabildiler mi? Boşver 80'leri.. 1992, 93, 94.. Erdal İnönü başbakan yardımcısı. O ahlaksızlara, vicdansızlara, namussuzlara sesleniyorum. CHP-SHP ülkede koalisyon ortağı. Taksim'de miting yapabildiniz mi? Yapamadınız.. Niye ortalığı birbirine katmadınız? 'Nedir bu özgürlük karşıtı barikatlar' diye niye demediniz de şimdi Tayyip Erdoğan'a diyorsunuz.. Hem de size 2011'de, 12'de, 13'de Taksim'i açmış.. AK Parti'den önce, Erdal İnönü'nün başbakan yardımcılığı döneminde kapalıymış.. Erdoğan gelmiş açmış.. Ama 2013'te Gezi isyanlarının hazırlığını fark etmiş, kapatmış. Çünkü gösteri adı altında başka işler yapılacağının haberini almış."