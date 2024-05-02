1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı ama Bir de işçi olsaydı! Daha güzel olacaktı! Meydan bunlara kaldı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de kutlandı. Valiliğin tespit ettiği miting alanlarını beğenmeyenler Taksim’e yürüme konusunda ısrarcı oldular.

1 Mayıs sabahında Saraçhaneye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin diğer yöneticileri, Saraçhane’de Bozdoğan Kemerinin önüne kurulan polis barikatını işaret ederek provokasyonun fitilini ateşlediler. Sonra da lüks araçlarına binip gittiler. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ‘ben kefilim’ diyerek kefil olduğu sol marjinal gruplar, yasağa rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümelerine izin vermeyen güvenlik güçlerine tekmelerle, taşlarla ve sopalarla saldırdı.

MEYDAN ONLARA KALDI

Öte yandan daha önce bir LGBT eylemlerinde, “G*tümüz başımız ayrı oynuyor” sloganı atmasıyla tanınan sapkın ve avanesi Saraçhanede görüntülendi.

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1 Mayıs İşçi Bayramı’na; polise taşla, sopayla, tekmeyle saldıran şahıslar ile "Travestiyiz, buradayız, alışın, gitmiyoruz." Diyen sapkınlar damgayı vurdu. Eksik olan tek şey işçilerdi.