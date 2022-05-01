1 Mayıs etkinliğinde vandallığı savundular! 'Gezi bütün ülkenin yüz akıdır'

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İstanbul Maltepe meydanında buluşan; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) temsilcileri, "Gezi bütün ülkenin yüz akıdır." mesajı ile vandallığı savunup, iktidarı hedef aldı.

1 Mayıs kapsamında yürüyüş ve mitinglerin Taksim'de yasaklanması sebebi ile sivil toplum kuruluşları İstanbul Maltepe'de bir araya geldi.

Düzenlenen eylemde, ekonomik kriz çığırtkanlığı ile birlikte Gezi güzellemesi yapıldı.

"İş, ekmek, özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteride, TMMOB üyeleri de alana geldi.

TMMOB tarafından yapılan açıklamada Gezi olaylarında sokakları yakıp yıkanlara destek verilirken Gezi finansörü Osman Kavala ve diğer sanıklar için verilen yargı kararları hedef alındı.

TMMOB üyeleri, “Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza", "Gezi onurumuzdur", "Gezi bütün ülkenin yüz akıdır" yazılı pankartla alana girdi.