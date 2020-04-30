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Aktüel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü "grev"de kutladılar

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmamasından dolayı 280 gündür Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde süren grev alanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil: - "Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:56:35 -
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü "grev"de kutladılar

ANTALYA (AA) - Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymak için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir gün önceden, grev alanında kutladı.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile sendikaları aralarındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı 280 gündür Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde süren grev alanında Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kandil, sendika üyeleri arasında sosyal mesafe korunarak yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanlarının olmadığını, yarın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlamayı erkene aldıklarını söyledi.

Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveriyle çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel sektör çalışanlarına teşekkür eden Kandil, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. 'Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye' diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek."

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