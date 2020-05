1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü çalışarak geçirdiler

Diyarbakır’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü aralarında fırın ve market işletmelerinin olduğu bazı meslek grupları çalışarak geçirdi.

Türkiye’de 2009 yılından bu yana Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ta aralarında ekmek fırınında çalışanlar ile market çalışanlarının da bulunduğu bazı iş gruplarında istihdam edilenler, resmi tatil ve sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tatil yapamayarak çalıştılar. Bu yıl yeni tip korona virüs tedbirlerinin gölgesinde kutlanan 1 Mayıs’ı çalışarak geçirenler, bu zorlu süreçte üretime katkı sunmak, vatandaşın ihtiyacını karşılamaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde ekmek fırınında hem çalışan hem de işleten Umut Karahan, 1 Mayıs’ı çalışarak, vatandaşa hizmet sunarak geçirdiklerini söyledi. Karahan, "Bayram da olsa, savaş da olsa fırıncılar işlerinin başında. İşimi severek yapıyorum, vatandaşa hizmet ediyoruz” dedi.

Market işletmecisi Meki Görkem ise bayram da olsa ne olursa olsun vatandaşlara hizmet etmek için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Bugün işçi bayramı olması bizim için hiç fark etmez. Her an her zaman işimizi yapmaya mecburuz. Bugün ihtiyaç dolayısı ile çalışmak zorundayız. Bize verilen süreye kadar açığız, ardından kapalı olacağız" diye konuştu.