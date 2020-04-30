ANKARA (AA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle işçi ve emekçilerin zor bir süreç yaşadığını belirtti.

Hastalık nedeniyle 1 Mayıs'ı alanlarda kutlamayacaklarını anımsatan Balık, her koşulda emekçi haklarını savunacaklarını aktardı. Balık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"1 Mayıs’ta kamu emekçilerini ve işçileri birleştirecek politikaları sürdürmeye, emeğin önündeki siyasi ve ekonomik krizi ortadan kaldıracak politikaları savunamaya devam edeceğiz. Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmak için, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 100. yılda 1 Mayıs’a giderken omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz."

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamada ise bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının koronavirüsün gölgesinde kaldığı bildirildi. Salgına karşı 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının şifa dağıtmak amacıyla gecelerini gündüzlerine kattığı ifade edildi.

Sağlık sistemindeki sözleşmeli istihdamın çalışma barışını ve huzurunu bozduğu vurgulanan açıklamada. şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanlarımızın yüzü ne kadar çok gülerse, üzerilerindeki yük ne kadar hafiflerse, ülkemizin ve milletimizin yüzünün çok daha fazla güleceği inancındayız. Bu vesileyle çalışan, üreten, alın teri akıtan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz."





