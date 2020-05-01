1 Mayıs EFT yapılır mı? Resmi tatillerde EFT nasıl yapılır? İşte detaylar...

EFT hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar sık sık 1 Mayıs EFT yapılır mı? Resmi tatillerde EFT nasıl yapılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Resmi tatil ve sokağa çıkma yasağından dolayı bankaların kapalı olması EFT işlemi yapmak isteyenleri ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk olarak 1992 yılından faaliyete geçen Elektronik Fon Transferi(EFT) iki banka arasında Türk Lirası cinsinden ödemeleri kapsamaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 mayıs eft yapılır mı?

Resmi tatil ve sokağa çıkma yasağından dolayı bankaların kapalı olması EFT işlemi yapmak isteyenleri ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir.

Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.

1-2-3 Mayıs tarihlerinde verilen EFT emirleri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 08.30 itibariyle işleme alınacak.