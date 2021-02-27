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Eğitim 1 Mart'ta okullar açılmayacak mı? 1 Mart'ta yüz yüze eğitim yok mu?
Eğitim

1 Mart'ta okullar açılmayacak mı? 1 Mart'ta yüz yüze eğitim yok mu?

1 Mart’ta açılacak okullar? 20 Kasım’da koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat’ta ise köy okullarında, anaokullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise tüm 1.,2.,3.,4.,8. ve 12.sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. Ancak konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sıcak bir açıklama geldi. Peki, yüz yüze eğitim ne zamana ertelendi?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 15:02:00 -
1 Mart'ta okullar açılmayacak mı? 1 Mart'ta yüz yüze eğitim yok mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime kademeli olarak 15 Şubat’ta başlandı. 1 Mart’ta ise tüm yurtta ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlaması planlanmıştı. Ancak konu hakkında yeni bir karar alındı. Peki, 1 Mart’ta yüz yüze eğitim başlamayacak mı?

1 Mart'ta okullar açılmayacak mı? 1 Mart'ta yüz yüze eğitim yok mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

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