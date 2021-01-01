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Gündem 1 Mart 2021'e kadar uzatıldı! Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak
Gündem

1 Mart 2021'e kadar uzatıldı! Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

İçişleri Bakanlığı, sektörün talebi doğrultusunda 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süreyi 1 Mart 2021'e uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:38:00 -
1 Mart 2021'e kadar uzatıldı! Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar alınıp önlemler belirlendi. Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

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