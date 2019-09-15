"1. Maden Kurtarma Yarışması" sona erdi Türkiye Madenciler Derneğince düzenlenen yarışmada 5 kategoride başarı gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri ekibi birinci oldu

İZMİR (AA) - Türkiye Madenciler Derneğince düzenlenen "1'inci Maden Kurtarma Yarışması"nda 5 kategoride başarılı olan Çayeli Bakır İşletmeleri birincilik elde etti. Türkiye Madenciler Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menderes ilçesindeki Tüprag Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi'nde düzenlenen yarışmaya, Çayeli Bakır, Esan Eczacıbaşı, Koza Altın, TKİ ve Tüprag çalışanları katıldı. Ekipler, "yeraltı kurtarma", "ilk yardım", "takım güvenliği", "solunum cihazı becerileri", "araç kazaları kurtarma" ve "yangın söndürme" gibi kategorilerde yarıştı. Yarışma sonunda 6 kategoriden 5'inde başarı gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri ekibi, yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmada ikinciliği Tüprag, üçüncülüğü ise Koza Altın ekipleri elde etti. Yarışmada diğer ekipler de çeşitli kategorilerde madalya kazandı.

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