0553 313 94 23

"1. Maden Kurtarma Yarışması" sona erdi

Türkiye Madenciler Derneğince düzenlenen yarışmada 5 kategoride başarı gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri ekibi birinci oldu

15 Eylül 2019 Pazar 13:50
"1. Maden Kurtarma Yarışması" sona erdi

İZMİR (AA) - Türkiye Madenciler Derneğince düzenlenen "1'inci Maden Kurtarma Yarışması"nda 5 kategoride başarılı olan Çayeli Bakır İşletmeleri birincilik elde etti.

Türkiye Madenciler Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menderes ilçesindeki Tüprag Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi'nde düzenlenen yarışmaya, Çayeli Bakır, Esan Eczacıbaşı, Koza Altın, TKİ ve Tüprag çalışanları katıldı.

Ekipler, "yeraltı kurtarma", "ilk yardım", "takım güvenliği", "solunum cihazı becerileri", "araç kazaları kurtarma" ve "yangın söndürme" gibi kategorilerde yarıştı.

Yarışma sonunda 6 kategoriden 5'inde başarı gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri ekibi, yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmada ikinciliği Tüprag, üçüncülüğü ise Koza Altın ekipleri elde etti. Yarışmada diğer ekipler de çeşitli kategorilerde madalya kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:50
  1. 1. Maden Kurtarma yarışması
  2. Çeyeli Bakır İşletmeleri
  3. sona erdi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından seçmenlere "oy kullanma" çağrısı
    1. Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından..
    2. Aliağa Belediyesi spor okulları..
    3. Van Büyükşehir Belediyesinden ’işçi..
    4. Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin..
    5. Aksaray’da 381 adet tarihi eser ele..
    6. Gazeteci Şevki Yıldırım ölümünün 2...
    7. THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl..
    8. İstanbul'da okul çevrelerinde denetim
    9. Samsun’da icra memuruna saldırının..
    10. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi..
    11. Hong Kong'da protestolar yasağa rağmen..
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Yunan basını: AB, Erdoğan'ın..
    14. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı..
    15. Avustralya'da Lale Festivali coşkusu
    16. Bostanbaşı mahallesinin ulaşım ağı..
    17. Tekvando: Chiba Grand Prix
    18. Rus SU-35'leri İstanbul semalarında!
    19. Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine..
    20. Çavuşoğlu: Netanyahu’nun yaptığı..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir