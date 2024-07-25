1 lokması bile kansere neden oluyor: Ortaya çıktı! Herkes şaşkın! Güvenlik için işte gündemdeki kritik konular!

Yemek tutkunları, Güneydoğu Asya mutfağının, güçlü aromatik bileşenleri, tamarind (demirhindi) ve limon otu gibi malzemelerle harmanlamasıyla tanındığını bilirler.

Tayland'da servis edilen bu yemeğin ise her yıl yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne sebep olduğu bildiriliyor.

Kıyılmış çiğ balık, limon suyu, otlar ve baharatlardan oluşmasına rağmen bu Tayland lezzeti, günümüz Laos ve Isan'da yaşayan Lao halkı tarafından salata olarak kabul edilir.

Koi Pla, bu ölümcül yemeğin adıdır ve her yıl milyonlarca insanın düzenli olarak tükettiği iddia edilmektedir.

Ancak karaciğer kanserine neden olan şey, yemeğin yapıldığı çiğ balık türü değil.

Sabah gazetesinin haberine göre yemekte kullanılan balığın Mekong bölgesindeki bir su kütlesinden geldiği söyleniyor.

Bu su hayvanlarının yetiştirildiği sularda parazit yassı solucanlar bulunur.

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Tıbbi uzmanlara göre bu yassı kurtlar safra kanalı kanserine yol açabiliyor ve bu nedenle Doğu Asya'nın dünyada kolanjiyokarsinom (sofra yolu kanseri) vakalarının en yüksek olduğu bölge olduğu bildiriliyor.

Koi Pla ile mücadele eden kişilerden biri de, bu yemeği yedikten sonra karaciğer kanserinden anne ve babasını kaybeden Doktor Narong Khuntikeo'dur.

Tıp uzmanı, 2017 yılında 'sessiz katil'e karşı çalışmalarında bilim insanları, doktorlar ve antropologlardan oluşan bir ekibi nasıl bir araya getirdiğini anlatmıştı.

Kendisi ve uygulayıcı ekibi, dört yıl boyunca ultrason cihazları ve idrar test kitleri kullanarak Isaan bölgesindeki köylüleri parazit açısından test etti.

Çalışmanın sonuçlarına göre, bazı topluluklardaki sakinlerin yüzde 80'inin ölümcül paraziti yuttuğu tespit edildi.