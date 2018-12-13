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1. Lig'de perde açılıyor

Ligde 16. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak

13 Aralık 2018 Perşembe 10:03
1. Lig'de perde açılıyor

1. Lig, 16. hafta maçlarıyla devam edecek.

Hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın maç programı şöyle:

 

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:03
  1. Karabük
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Giresun
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Elazığ
  9. Denizli
  10. Bolu
  11. Balıkesir
  12. Afyon
  13. Adana
  14. 16. hafta
  15. Futbol
  16. Spor Toto 1. Lig

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