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1. Lig teknik direktörü değişikliğinde rekora koşuyor

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından 1. Lig'de teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 13'e yükseldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:05
1. Lig teknik direktörü değişikliğinde rekora koşuyor

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından 1. Lig'de teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 13'e yükseldi.

Ligdeki 18 takımdan 13'ü teknik direktörünü değiştirirken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa, Hatayspor'da İlhan Palut ve İstanbulspor'da Fatih Tekke sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Bu isimlerden Hüseyin Eroğlu, Giray Bulak ve İlhan Palut, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

Giresunspor'un 4. isimle yoluna devam ettiği ligde, Adana Demirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Kardemir Karabükspor ve Tetiş Yapı Elazığspor 3. teknik direktörüyle çalışıyor.

 

- İki takımda birden görev yapanlar

 

Sezona Boluspor'da başlayan Sait Karafırtınalar, daha sonra Altay'la anlaştı. Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan Orhan Kaynak'ın Boluspor'a geçtiği ligde, ilk 8 haftada Denizlispor'da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor'la anlaştı.

Giresunspor'da kısa süre görev yapan Ümit Özat, Adana Demirspor'u, bir dönem Afjet Afyonspor'u çalıştıran Serhat Gülpınar da Tetiş Yapı Elazığspor'u çalıştırıyor.

Ligde geçici isimler hariç görev yapan teknik adamlar şunlar:

Adana Demirspor: Hakan Kutlu, Yılmaz Vural, Ümit Özat

Adanaspor: Cihat Arslan, Coşkun Demirbakan, Eyüp Arın

 

Afjet Afyonspor: Serhat Gülpınar, Serhat Güller, Yusuf Şimşek

Altay: Alper Avcı, Özden Töraydın, Sait Karafırtınalar

Altınordu: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor Baltok: Giray Bulak

Boluspor: Sait Karafırtınalar, Orhan Kaynak

Denizlispor: Osman Özköylü, Yücel İldiz

Eskişehirspor: Fuat Çapa

Gazişehir Gaziantep: Yalçın Koşukavak, Mehmet Altıparmak

Gençlerbirliği: Erkan Sözeri, İbrahim Üzülmez

Giresunspor: Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat, Kemal Kılıç

Hatayspor: İlhan Palut

İstanbulspor: Fatih Tekke

Kardemir Karabükspor: Fikret Yılmaz, Levent Açıkgöz, Taner Öcal

Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay, Osman Özköylü

Tetiş Yapı Elazığspor: Orhan Kaynak, Erhan Altın, Serhat Gülpınar

Ümraniyespor: İsmet Taşdemir, Ahmet Taşyürek

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:05
  1. Karabük
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Giresun
  5. Gaziantep
  6. Eskişehir
  7. Elazığ
  8. Denizli
  9. Bolu
  10. Balıkesir
  11. Afyon
  12. Adana
  13. 1. Lig
  14. değişiklik
  15. Futbol
  16. Teknik direktör

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