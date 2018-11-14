THY- Euroleague
0553 313 94 23

1. Lig ekibine transfer yasağı getirildi

1. Lig ekiplerinden Altay'a eski futbolcuları Mehmet Budak ve Fırat Sezer'e olan borçlar nedeniyle tranfer yasağı getirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:03
1. Lig ekibine transfer yasağı getirildi

1'inci Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren Altay'a transfer yasağı gelmesi keyifleri kaçırdı.

Eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer'e olan borçlar nedeniyle bir kez daha transferin önü kapandı. Siyah-beyazlıların devre arasında takviye yapabilmesi için yasağı kaldırması gerekiyor.

Kulüpten alınan bilgiye göre şu an için 239 bin TL tutarındaki borcun ara transfer döneminin gerçekleşeceği Ocak ayına kadar eklenecek yeni dosyalarla 500 bin TL'nin üzerine çıkacağı ifade edildi. Altay son yıllarda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de de transfer yasağı sıkıntısı yaşamış ve transfer tahtasını açmak için eski oyuncularının alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:03
  1. Adana
  2. 1. Lig
  3. Altay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Erbaş: Toplumun yücelmesi kadınlar ve gençler eliyle olacak
    1. Ali Erbaş: Toplumun yücelmesi kadınlar..
    2. Kabataş Erkek Lisesi'nden Erdoğan'a..
    3. CHP'de Mansur Yavaş krizi! 'Ne demek..
    4. Mutfakta yoğurdu daha sık kullanın!
    5. Avukatıyla basılan homo FETÖ'cüye..
    6. Netanyahu'dan küstah açıklama!
    7. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    8. Hurmaya dair bilinmeyenler
    9. Avrupa'da kriz! Hükümet kurulamadı,..
    10. Motosiklet hırsızlarına operasyon: 14..
    11. Sınır ötesine hava harekatı: 4..
    12. Kimi su içse yarar, kimi tencereyi..
    13. Hamas Sözcüsü Zuhri: Liberman'ın..
    14. 1. Lig ekibine transfer yasağı getirildi
    15. 'ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok'
    16. 10 maç ceza alan Fatih Terim'in..
    17. Dalgıçlar gözlerine inanamadı!..
    18. Filistin'den Çekya Dışişleri Bakanı'na..
    19. Bir köy Müslüman oldu!
    20. FETÖ'nün Konya "Meram Eyalet İmamı"..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı
    Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı