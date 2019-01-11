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1. Lig ekibinden Sneijder açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gündemlerinde olan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in transferinde olumsuz sonuç aldıklarını açıkladı.

11 Ocak 2019 Cuma 15:59
1. Lig ekibinden Sneijder açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bir dönem Galatasaray forması giyen ünlü futbolcu Wesley Sneijder transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Sancak, "Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır" dedi.

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü'nün Başkanı Murat Sancak, Katar'da El Gharafa forması giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımlarına gelmeye sıcak baktığını ancak sponsorluk sözleşmelerinden dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

"Olumlu sonuçlanmadı"

Transfer döneminde birçok futbolcunun gündemlerinde olduğunu, bunlar arasında yıldız futbolcu Sneijder'in de yer aldığını aktaran Sancak, "Canlı konferans sistemiyle Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Sneijder, Adana Demirspor formasını giymeye sıcak bakıyordu ancak Katar kulübünde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in transferi gerçekleşmedi. Basın yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil, sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır" dedi.

"Kimsenin şüphesi olmasın"

Transfer görüşmelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Sancak, "Wesley Sneijder'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:59
  1. Adana
  2. Sneijder
  3. Galatasaray

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