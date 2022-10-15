1. Lig ekibi dönüş yolunda kaza yaptı!
TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilen Denizlispor kente dönüş yolunda Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilen Denizlispor kente dönüş yolunda Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilerek 2 puanla düşme hattında son sırada kalan Denizlispor kafilesi, kente dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.
Yeşil-siyahlılarda A takım otobüsünü takip edip, altyapıdan 3 genç futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs, Bolu dönüşü sabah saat 05.30 civarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında kaza yaptı.
Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişinin ambulanslarla kulübün sponsoru olan özel hastaneye getirileceği açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre; Minibüste yer alan altyapı oyuncularından Ahmet Tekin'in ayağının kırıldığı, diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem'in hafif yaralandığı belirtilirken, masör Özlem Karakaya, medya sorumlusu Altay Varol ve Mustafa Yıldırım da çeşitli yerlerinden yaralandı.
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