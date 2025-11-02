  • İSTANBUL
1 lastik patladı otoyol kan gölüne döndü! 2 TIR ile 3 otomobil birbirine girdi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
1 lastik patladı otoyol kan gölüne döndü! 2 TIR ile 3 otomobil birbirine girdi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edirne’de 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Saat 19.30 sıralarında Edirne Lalapaşa kara yolunun Süloğlu yol ayrımı yakınında Edirne'den Lalapaşa istikametine giden TIR, önündeki bir başka TIR'ı sollamaya çalıştığı sırada, lastiği patladı. Lastiği patlayan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, motoru yerinden çıkıp, arkadan gelen bir başka otomobilin üstüne düştü.

CAN PAZARI

Lastiği patlayan TIR, ilk çarpışmanın ardından hızını alamayarak yine karşı yönden gelen Bulgaristan plakalı TIR'la da çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen otomobil de Bulgaristan plakalı TIR’a çarptı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

