1 km'lik hız aşımı için emsal karar!
1 kilometrelik hız sınırını aştığı için kesilen 235 TL'lik para cezası için emsal karar çıktı. Mahkeme hız aşımına 'maskul sınır' diyerek verilen cezayı kaldırdı. Karar emsal niteliği taşıyabilir.
1 kilometrelik hız sınırını aştığı için kesilen 235 TL'lik para cezası için emsal karar çıktı. Mahkeme hız aşımına 'makul sınır' diyerek verilen cezayı kaldırdı. Karar emsal niteliğinde olabilir.
İstanbul D-100 kara yolu Acıbadem mevkisinde 88 kilometre/saatlik hız limitini 1 kilometre aştığı için 235 lira idari para cezası gönderilen avukatın yaptığı itiraz, 1 kilometrelik aşım makul sınırlar içinde kaldığı gerekçesiyle kabul edildi.
"Makul sınır" sayıldı
İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu itiraz dilekçesinde, "hakkaniyet ölçüsü"ne dikkati çeken İlmen, "Hız sınırı limiti yüzde 10 tolerans sınırıyla birlikte 88 kilometre/saattir. Hız sınırları içerisinde seyreden bir otomobilin tolerans sınırını 1 (bir) birimle aşmasının hakkaniyet gereğince makul sayılması ve EDS cihazının sağlıklı bir ölçüm yapmamış olma ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerekir." ifadeleri kullanıldı.