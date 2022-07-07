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Aktüel 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Aktüel

1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Manisa'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 23:46:00 -
1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Manisa'da pompalı tüfekle 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağında dün akşam tartıştığı M.S'yi (60) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren ve arkadaşları M.K. (50) ile H.K'yi (55) yaralayan R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yunusemre ilçesinde dün akşam H.K. (55), M.K. (50) ve M.S. (60) Atatürk Mahallesi'ndeki üzüm bağına piknik yapmaya gitmiş, bir süre sonra, H.K. ile bitişik üzüm bağının sahibi R.K. (65) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. yanındaki pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan M.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, H.K, M.K. ise yaralanmıştı.

Ekipler olay yerinden kaçan R.K'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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