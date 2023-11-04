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Yerel 1 kişinin öldüğü 6 kişi yaralandığı kaza ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Yerel

1 kişinin öldüğü 6 kişi yaralandığı kaza ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-04 07:27:00 -

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne 6 kişi yaralanmasına neden olan kazadaki detay yürek burktu. Kazaya karışan ailenin, İznik ilçesindeki yakınlarının düğününe katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yunus Tanrıkulu (36) yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, yoldan U dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü Yahya Hüren (58), yönetimindeki 16 BBB 268 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BBB 268 plakalı araçtaki yolcular Refika Hüren (55), Özlem Dutar (35), Ahmet Faruk D.(4), Abdullah Eren D. (8) ve diğer araçtaki yolcu Recep Tanrıkulu (48) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Yaralılardan Özlem Dutar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düğünde giderken kaza yaptılar

Özlem Dutar'ın babası Yahya Hüren, annesi Refika Hüren ve 2 çocuğu ile İznik ilçesindeki yakınlarının düğününe katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
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Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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