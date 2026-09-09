1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı! Beton mikseri yolcu trenine çarptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Polonya’nın Sokolniki Suche bölgesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada trenin bazı vagonları raydan çıktı. Yaralanan 20 kişiden 4’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.
Polonya’da hemzemin geçitte yaşanan tren kazası faciaya dönüştü. Başkent Varşova’nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde beton mikserinin yolcu trenine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Resmi açıklama geldi
Ülkenin ulusal demir yolu işletmecisi PKP Intercity, "20 kişi yaralandı, bunlardan 4'ünün durumu ağır" dedi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, kazanın "çok ciddi" olduğunu belirterek, hemzemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması için acilen çalışma başlatılması gerektiğini söyledi. Tusk, bariyerlere ve kırmızı ışıklara rağmen sistematik olarak hemzemin geçitlere girenlere yönelik kuralların radikal biçimde sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Piotr Malepszak, yaralılar arasında bulunan kamyon sürücüsünün "güneş nedeniyle gözlerinin kamaştığını" söylediğini aktardı.
Polonya basınında yer alan haberlerde, hemzemin geçitte uyarı levhaları ve ışıklarının bulunduğu belirtilerek, beton mikserinin trenin geçiş yaptığı sırada ikinci vagonuna çarptığı aktarıldı.