1 kase yoğurda 1 çay kaşığı ilave edip harcayın… O hastalığı söküp atıyor!

Kimyon, özel aromatik tadı ve kendine has kokusuyla sofralarımızda sıkça davetli ettiğimiz en daha önceki baharatlardan biri. Ortaçağ’dan beridir kullanılan kimyon o yarıyıl Avrupa’da sevgi ve vefanın simgeyi olarak kabul edilmiş. Kimyonun vatanı Akdeniz bölgesi ve Asya’nın batısı olsa da, yüzyıllardır Daha Önceki Yunan, Roma ve Ortadoğu mutfağında çorbalarda, et, tavuk ve balık yemeklerinde de kullanılıyor. Avrupa’da ayrıca ekmek, peynir, şeker, bisküvi ve hamur işlerinde de kimyona tesadüfülüyor. Türkiye’de ise kimyon Orta Anadolu’da kuru tarım alanlarında, özellikle Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Konya’da yetiştirilip yemeklere lezzet verici olarak katılıyor.

ÖDEMİ ATIYOR, GAZ PROBLEMİNİ ÇÖZÜYOR

Kimyon sindirim problemi olan fertleri hafifleten, tesirini hemen gösteren müthiş bir baharat. Bu tesirini hem tükürük salgısını hem de karaciğerden salgılanan, yağ sindiriminde misyon alan safrayı uyararak gösteriyor. Bu özelliği sayesinde yemeklerinize kimyon ilave etmek, yemeğin ardından yaşadığınız hazımsızlığı önleyebilir. Bunun yanında yağların sindirim sürecini süratlendirdiğiniz için kilo kaybınız için de ehemmiyetli bir yardım sağlarsınız. İdrar söktüren ve gaz meselesine iyi gelen kimyonun kuru baklagiller ile harcandığında da pozitif tesiri görülüyor. Çalışmalar kumpaslı harcanan kimyonun bağırsak problemlerini eksiltici tesir göstermesi için iki hafta gibi kısa bir zamanın yeterli olduğunu gösteriyor.

BALLA HARCAYAN ANNELERİN SÜTÜ ÇOĞALIYOR

Kimyon, yüksek oranda demir içeriğine sahip. Özellikle demir gereksiniminin çoğaldığı hamilelik ve emziklilik yarıyılında bayanların kesinlikle harcaması gerekir. Aynı yarıyılda lüzumu çoğalan bir değişik mikro gıda öğesi ise kalsiyum. Kalsiyum yeterli seviyede alınmadığında annede diş çürükleri, osteoporoz gibi hastalıkların gelişim tehlikeyi çoğalır. Bu sebeple kalsiyumdan zengin kimyonu anneler yemeklere ilave etmeli. Bunun yanında kimyon fitoöstrojen içeriği ile idrarla kalsiyum atımını da eksiltir, böylece kemiklerin kuvvetlenmesine katkısı iki katına çıkar. Ayrıca kimyon, içerisindeki timol ismi verilen mucize bileşen sayesinde emzikli bayanlarda süt imalini artırır. Kimyonun bal ile birlikte tüketimi bu tesiri artırıcı tesir gösterir.

KALP HASTALIKLARINA VEDA

Harika baharat kimyon kapsadığı östrojen eşi tesir yapan molekül fitoöstrojen ve antioksidanbileşenleri kuersetin ve luteolin sayesinde yüksek kolesterolden korunmaya destekçi olur. Bir çalışmada kanda bulunan makûs kolesterol olan LDL seviyesi yüksek olan hastaların 15 gün kimyon harcamalarıyla, LDL seviyelerinin yüzde 10 düştüğü bulunmuştur. Başka bir çalışma neticelerine göre sekiz hafta kimyon tüketimiyle kalp damar sıhhatini negatif güzergahta etkileyen kan yağları olan trigliserit seviyeleri eksilmiştir. 88 bayan üzerinde yapılan süper bir çalışmada ise yoğurdun üzerine ilave edilen kimyonun üç aylık müddette hem LDL’yi düşürdüğü, hem de iyi kolesterol olan HDL seviyelerini yükselttiği görülmüştür. Yemeklerinizle birlikte harcadığınız bir kase yoğurda bir çay kaşığı kimyon ekleyebilirsiniz.

DİYABETLİLERİN İLACI

Kimyon kapsadığı biyolojik faal bileşen olan kumin aldehit ile diyabet yaradılışında rol alan enzimleri inhibe eder ve bedende insülin imalini sağlayan pankreastaki beta hücrelerini gözetip, insülin seviyesini artırır. Böylece glikoz seviyesini hakimiyet altına alır. Şeker hastaları hemen her yemekte kullanabilir.

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CİLDİN VE SAÇIN PARLAMASINDA ETKİLİ

Kimyon A, B, C, E vitaminleri ve çinko, selenyumdan zengin içeriği ile saç ve cilt sağlığına gözetir. Kimyonun bol ölçüde kapsadığı fosfor, ciltte alana gelen sivilce, döküntü gibi meselelerin giderilmesine destekçi olur. Özellikle kremlerin içerisinde de bulunan, kimyonun zengin bileşeni, süper antioksidan E vitamini cildi yumuşatır. Ayrıca E vitaminin dezenfektan ve antimikrobiyal özellikleri, cilt kirlerinin yaradılışına karşı gözetici tesir oluşturur.

ANTİOKSİDAN TESİR

Kimyon kapsadığı flavonoid ve polifenol bileşenler sayesinde bedende zarar oluşturan moleküller olan özgür radikallerle savaşır. Kimyonun antioksidan tesiri zerdeçal ve karabiberle birleştiğinde inflamasyona karşı sanki bir kalkan oluşturur. Böylece hipertansiyon, tip 2 diyabet, osteoporoz, Alzheimer gibi hastalıklardan korur.

DERİN UYKU SÜRÜKLEMEK İÇİN

Kimyon içerisindeki esansiyel yağlar sayesinde stresi önler, rahat bir biçimde uykuya dalmanızı basitleştirir. Kimyon melatonin yapımında misyon alan B vitaminleri kapsar ve böylece uykunuzu kumpasa sokar.

TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLUN

Sonuç olarak sıhhat üzerinde bu kadar pozitif tesirleri olan, olağanüstü lezzetli bu baharatı çorbalarınızda ve yemeklerinizde bolca kullanmanızı, yoğurt ve peynirlerin üzerine ilave etmenizi öneririm. Ancak kan şekeri üzerinde düşürücü tesiri olduğundan dolayı ciddi hipoglisemi hastasıysanız, kanın sıvılığını aşırısıyla artırdığı için kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız ya da yakın bir zamanda operasyona girecekseniz kimyon tüketiminde dikkatli olmanız gerektiğini unutmamalısınız

YAĞ YAKAN KİMYON ÇAYI

Malzemeler

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı rezene

5 kuru karanfil

Yarım limon

YAPILIŞI:

Sıcak suya kimyon tohumu, rezene tohumu ve karanfili atıp üç dakika demleyin. Süzüp içine yarım limonu sıkın. Yağ yakması için sıhhatli beslenmede ana öğünlerden sonra birer su kadehi içmeniz yeterli.