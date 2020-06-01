1 Haziran günlük koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."
İşte günlük koronavirüs tablosu: