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1 Haziran günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:03:00 - 2020-06-01 20:09:40
1 Haziran günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

İşte günlük koronavirüs tablosu:

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