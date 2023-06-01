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İSLAM 1 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

1 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-01 05:12:00 -
1 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰينٖي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقٖينَۙ

اَوْ تَقُولَ حٖينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لٖي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنٖينَ

بَلٰى قَدْ جَٓاءَتْكَ اٰيَاتٖي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرٖينَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Yahut “Eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum” diyerek;

Ya da azabı gördüğünde, “Keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam!” diyerek hayıflanmasın

(Allah ona şöyle diyecek:) “Hayır! Vaktiyle âyetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin, büyüklük taslayıp inkârcılar arasında yer almıştın.”"

(Zümer Suresi, 57-58-59)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

İnkârcı kişinin âhirette azabı görünce dile getireceği, “Keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam!” şeklindeki temennisinin (58. âyet) karşılıksız kalacağı ifade edilmekte ve bunun gerekçesi gösterilmektedir. 

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetimin en hayırlıları, görüldüklerinde Allah hatırlanan kimselerdir.

 En şerlileri ise, söz götürüp getiren, birbirini seven insanların arasını açan, suçsuz ve masumlara   sıkıntı vermeyi meslek edinen kimselerdir."

 Kaynak: Müsned, IV/277

 

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