1 Haziran 2009: Eski Vali Hazım Oktay Başer'in vefatı

Hazım Oktay Başer, 1937 yılında doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Çamlıdere, Şabanözü, Bozova kaymakamlıkları, Kars vali yardımcılığı, Emniyet Genel Müdür yardımcılığı ve Konya valiliği yapmıştır. Emekli olduktan sonra Millî Gazete genel müdürlüğü yapmıştır. 1985-1991 yılları arasında PTT genel müdürlüğü yapmış Emin Başer’in ağabeyidir.







Hazım Oktay Başer, Konya Valiliği sırasında namazlarını cemaatle kılar bazen de imamlık yaparmış. Şikâyet üzere gelen müfettişlere “Bu bana dinimin emridir” diyebilmiştir.



1980 ihtilâlından önce Konya Valisi iken Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hacca giden Valisi olma şerefine nail oldu. Zamanın birçok medya kuruluşu konuyu eleştirip gündeme taşıdılar, Vali Bey’den açıklama yapmasını beklediler. Beklenen açıklama fazla gecikmedi.







Vali Bey :“Onlara söyleyin, gelecek sene yine Kutsal Topraklara gideceğim” dedi ve aynen dediğini yerine getirdi.



Ömrü boyunca Müslümanların hamisi olan Vali Bey, Kur’an kurslarının kapatıldığı dönemlerde nüfuzunu kullanarak herkesin yardımına koşmuştur. Hatta Konya Valisi iken kurs olan bir evin basılacağını duyunca hemen o eve giderek kursu basan polislere ve askerlere bizzat kapıyı açıp onları şaşkınlığa sevk etmiştir.



Fatih Cami’nde kılınan kalabalık cenaze namazından sonra, Sakızağacı-Edirnekapı Şehitliğinde defnedilerek bir ömür beraber olduğu Rabbisine vasıl olmuştur.



