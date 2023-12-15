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Kadın - Aile 1 Haftada 5 kilo zayıflatan Ender Saraç diyeti (iddiası): Sağlıklı kilo vermek için hemen hemen herkes bunları tüketiyor!
Kadın - Aile

1 Haftada 5 kilo zayıflatan Ender Saraç diyeti (iddiası): Sağlıklı kilo vermek için hemen hemen herkes bunları tüketiyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 21:27:00 - 2023-12-15 21:32:38
1 Haftada 5 kilo zayıflatan Ender Saraç diyeti (iddiası): Sağlıklı kilo vermek için hemen hemen herkes bunları tüketiyor!

Ender Saraç diyeti ile kış ve yaz aylarına fit bir görünümle girin 1 haftada kilo fazlanıza göre 5 kilo zayıflayabilirsiniz. Kısa zamanda sizi zayıflatacak olan Ender Saraç diyeti hem etkili hem de kolay bir zayıflama programı. Sağlıklı kilo verme hedefleriniz için diyet bu: Ender Saraçın bu harika diyet tarifini sizler için paylaştık.

Önemli: 1 haftalık diyet listesinde zorlandığınız anda bırakın sağlığınızda önemli değil, 1 haftanın sonunda 2 gün dinlenme süresi verip tekrar devam edebilirsiniz.

Ender Saraç Diyeti 1. Gün

Kalkar Kalkmaz
Ilık su içine ( limon ve bal ekleyiniz )

Kahvaltı

Zeytin ( 4 – 5 tane siyah )
Kepek ekmeği ( kızarmış 1 dilim )
Sivri biber ( 2 tane )
Peynir ( az yağlı 1 dilim dil, çökelek, lor ve mozarella )
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Ara Öğün

Kuru kayısı ( 3 tane )

Öğle Yemeği

Salata ( bol yeşilli tere, roka, maydanoz ve marul olsun )
Diyet yoğurt ( 1 çay bardağı )
Izgara tavuk ( 2 parça )

Ara Öğün

Meyve ( muz hariç dilediğiniz meyve 1 tane )
Akşam Yemeği
Mayalı gıdalara yasak ( peynir ve yoğurt gibi )
Salata ( karışık )
Türlü ( etsiz domatesli )
Kepekli ekmek ( kızarmış 2 dilim )

Gece

Meyve ( 2 tane )

Ender Saraç Diyeti 2. Gün

Kalkar Kalkmaz

Ilık su içine ( limon ve bal ekleyiniz )
Sabah

Süt ( diyet sütün içerisine 4 kaşık yulaf ezmesi ilave edin )
Ara Öğün

Meyve ( muz hariç 1 tane )

Öğle Yemeği

Soya kıymalı ( semizotu, ıspanak, lahana veya taze fasulye )
Diyet yoğurt ( yarım kase )
Salata ( bol yeşillikli )

Ara Öğün

Meyve ( muz hariç 1 tane )
Kepekli ekmek ( 1 dilim üzerine marmelat )

Akşam Yemeği

Derisiz ızgara balık ( 1 porsiyon )
Sebze sote ( içinde brokoli, kabak, bezelye ve taze fasulye olabilir )
Salata ( bol limonlu yağsız )
Gece

Meyve ( muz hariç 1 tane dilediğiniz )

Ender Saraç Diyeti 3. Gün

Kalkar Kalkmaz

Ilık su ( 5 – 6 damla limon 1 çay kaşığı bal ile )

Sabah

Elma kompostosu ( kuru üzümle tatlandırılmalı ve kabuk tarçın atılmalı )

Ara Öğün

Elma kompostosu ( 1 kase )

Öğle Yemeği

Sebze çorbası ( 1 kase az yağlı )
Ayran ( 1 bardak diyet )

Ara Öğün

Elma kompostosu ( 1 kase )

Akşam Yemeği

Çorba ( 1 kase )
Komposto ( 1 kase )

Gece

Komposto ( az şekerli 1 kase )

Ender Saraç Diyeti 4. Gün

Kalkar Kalkmaz

Ilık su ( 5 – 6 damla limon 1 çay kaşığı bal ile )

Sabah

Kuşburnu marmelatı ( 1 tatlı kaşığı diyet )
Kepek ekmeği ( 1 dilim kızarmış )
Sivri biber ( 2 tane )
Zeytin ( siyah 4 – 5 tane )
Yeşillik ( tere, roka ve maydanoz )
Ara Öğün

Badem ( kabuksuz 4 tane )
Kuru kayısı ( 3 tane )

Öğle Yemeği

Cacık ( dereotlu yapılmalı )
Taze fasulye ( etsiz yapılmalı )
Salata ( bol yeşilli )
Diyet yoğurt ( 4 yemek kaşığı )

Ara Öğün

Dil peyniri ( 1 parmak )
Meyve ( 1 tane )
Ceviz ( 3 tane )
Akşam Yemeği

Salata ( maydanoz, marul ve roka ile yapılmalı )
Izgara balık ( 1 tane orta boy )

Gece

Meyve ( 2 tane )

Ender Saraç Diyeti 5. Gün

Kalkar Kalkmaz

Ilık su ( 5 – 6 damla limon 1 çay kaşığı bal ile )

Sabah

Kepek ekmeği ( ince 2 dilim kızarmış )
Dil peyniri ( 2 dilim )
Yeşillik ( roka, maydanoz ve tere )

Ara Öğün

Kuru kayısı ( 3 tane esmer )

Öğle Yemeği

Omlet ( 1 yumurta sarısı ve 3 yumurta beyazı ile hazırlanmalı ve içinde sebzeler ilave edilmeli.

Ara Öğün

Diyet ayran ( 1 bardak )
Greyfurt ( 1 tane )
Yeşil elma ( 1 tane

Akşam Yemeği

Sebze yemeği ( semizotlu etsiz )
Mayalı gıda yenemeyecek ( yoğurt ve peynir yok )
Makarna ( kepekli 5 kaşık )
Salata ( bol yeşilli limonlu )

Gece

Meyve ( 1 tane )

Ender Saraç Diyeti 6. Gün

Kalkar Kalkmaz

Ilık su ( limon ve 1 çay kaşığı bal eklenmeli )

Sabah

Meyve salatası ( içine fındık rendesi ve tarçın eklenebilir )

Ara Öğün

Diyet süt ( 1 bardak )

Öğle Yemeği

Tavuk sote ( sebze ve mantar eklenebilir )

Salata ( bol yeşillikli )

Ara Öğün

Meyve ( 1 tane muz hariç )
Ayran ( 1 bardak az yağlı )
Kuru kayısı ( 3 tane )

Akşam Yemeği

Börek ( 1 dilim kabaklı teflon tavada hazırlanmalı )
Salata ( bol limon ve yeşillikli )

Gece

Meyve ( 1 tane )

Ender Saraç Diyeti 7. Gün

Kalkar Kalkmaz

Ilık su ( limon ve 1 çay kaşığı bal eklenmeli )

Sabah

Zeytin ( siyah 4 tane )
Kepek ekmeği ( kızarmış 2 dilim )
Sivri biber ( 2 tane )
Yeşillik ( roka, tere ve maydanoz )

Ara Öğün

Meyve ( 1 tane )

Öğle Yemeği

Türlü yemeği ( etsiz 1 tabak )
Diyet yoğurt ( 1 kase )
Salata ( limonlu karışık )

Ara Öğün

Meyve ( 1 tane )

Kızarmış ekmek ( 1 dilim üzerine marmelat )

Akşam Yemeği

Kabak veya bakla yemeği ( 1 tabak )
Salata ( bol limonlu yağsız )
Izgara balık ( orta boy 1 tane )

Gece

Meyve ( kivi ve dilediğiniz 1 meyve daha )

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