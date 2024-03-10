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Kadın - Aile 1 Haftada 5 kilo verdiren detoks çorbası ile kilolar patır patır dökülsün!
Kadın - Aile

1 Haftada 5 kilo verdiren detoks çorbası ile kilolar patır patır dökülsün!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 02:35:00 - 2024-03-10 10:28:49
1 Haftada 5 kilo verdiren detoks çorbası ile kilolar patır patır dökülsün!

1 hafta gibi kısa sürede sizi bambaşka bir görünüme kavuşturacak lahanalı detoks çorbası içerdiği malzemelerle yağ yakmanızı sağlayacak. Bunu yapıp sonuçlarını bekleyin!

Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız bu çorbayı tüketmeniz önerilir. Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor.

1 Hafta Da 5 Kilo Verdiren Detox Suyu Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kabuklu tarçın
1 tutam maydanoz
1 tutam dereotu
4 parmak dilim salatalık
3 dilim limon
1.5 litre su

1 Hafta Da 5 Kilo Verdiren Detox Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Büyük bir sürahi nin içine 1 buçuk litre su konur içerisine tüm malzemeleri yerleştirilir en az 6 saat bekletilir ve kahvaltıdan 40 dakika önce akşam yemeğinden 2 saat sonra içilir.
Yapacağınız diyet ile birlikte 1 haftada 5 kiloya kadar verebilirsiniz tabi diyete dikkat etmek ve egzersiz yapmayı unutmayın vücuttaki zararlı toksinleri atmak ve iştahı kapatan bu tarifimizi dilerseniz videolu olarak da izleyebilirsiniz afiyet şifa olsun.

Kardiyovasküler değeri kaç olmalı?
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Vücut kitle indeksi, kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle elde ediliyor (VKİ: kg/m2). Vücut kitle indeksinin 25'in üzerinde olması veya bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm'nin üzerinde olması riskli kabul ediliyor.

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