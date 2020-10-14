1 günde 4 kuyumcuyu tırnakçılıkla soydular!

Şüphelilerin daha önce İstanbul’da da 2 kuyumcudan vurgun yaptığı ortaya çıktı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde meydana geldi. Gün içinde Gebze’de 2 ve İzmit’te 2 olmak üzere toplam 4 kuyumcuda hırsızlık olayı meydana geldi. Kuyumcular, altın bilekliklerin yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adreslere giden ekipler, inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahısların altın bileklikleri ‘tırnakçılık’ yöntemi ile saniyeler içerisinde çaldıklarını tespit etti. 4 iş yerinde toplam 50 bin TL değerindeki hırsızlık olayı ile ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, 4 kuyumcudaki hırsızlık olayının aynı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan teknik incelemeler neticesinde şüphelilerin A.Y. ve İ.H. olduğu belirlendi. 2 şüpheli İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. Emniyette yapılan işlemlerinde şahıslardan A.Y.’nin 25 adet, H.İ.’nin ise 6 adet suç kaydı olduğu ve bu suçların büyük çoğunluğunun hırsızlık olayı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şahsın, daha önce de benzer yöntemlerle İstanbul’un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde bulunan 2 farklı kuyumcudan altın bileklik çaldığı belirlendi. Şahısların, 2 farklı ilde bulunan 6 kuyumcudan yaklaşık 100 bin liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.