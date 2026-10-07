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Spor 1 gol 2 asist ile mest etti! Messi’den milli takıma muhteşem veda
Spor

1 gol 2 asist ile mest etti! Messi’den milli takıma muhteşem veda

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1 gol 2 asist ile mest etti! Messi’den milli takıma muhteşem veda

Arjantin Milli Takımı'na Benin karşılaşması ile veda eden Lionel Messi, son kez giydiği milli formayla yine şov yaptı. 3-0 kazanılan karşılaşmayı 1 gol ve 2 asistle tamamlayan 39 yaşındaki yıldız, milli takımdaki gol sayısını 126’ya çıkardı. Yıldız oyuncunun maçtaki azmi ve performansı “Milli Takım’da daha çok işin vardı be Messi” dedirtti.

Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşması, Lionel Messi'nin milli takım kariyerindeki son maçı oldu. Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmada 85 bin taraftar Arjantinli yıldıza veda etti.

VEDA MAÇINA 1 GOL, 2 ASİSTLE DAMGA VURDU

Messi, milli formayla çıktığı son karşılaşmada Arjantin'in attığı üç golün tamamına doğrudan katkı sağladı. Yıldız futbolcu, 48. dakikada Nicolas Otamendi'nin attığı golün asistini yaptı.61. dakikada Nico Paz'ın golünde de son pası veren Messi, 71. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Penaltıyı gole çeviren Messi, veda maçını 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

 

TOP ÇIKMASIN DİYE İNANILMAZ DEPAR

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri ise Messi'nin köşe gönderinin yanında yaşadığı pozisyon oldu. Topun dışarı çıkmak üzere olduğunu gören Messi, pozisyonu bırakmayarak hızla meşin yuvarlağın peşinden koştu.39 yaşındaki yıldız, topu tam çizgi üzerinde yakalayarak oyunda tutmak için son ana kadar mücadele etti. Milli formayla son kez sahaya çıkan Messi'nin bu hırsı, veda gecesinin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

208. VE SON MİLLİ MAÇI

Benin karşılaşması Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı 208. ve son maç oldu. Arjantinli yıldız, penaltıdan kaydettiği golle milli takım kariyerindeki gol sayısını da 126'ya çıkardı.

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