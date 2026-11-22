PALAMUT UCUZLUĞUYLA VATANDAŞIN TERCİHİ OLDU Palamuttaki artışın diğer balık türlerinin satışlarını da etkilediğini belirten Çoğalmış, yaklaşık 1 kilogramlık palamutların tanesinin 100-125 TL civarında satıldığını ifade etti. Hamsinin kilogram fiyatının 400 TL'ye kadar çıkmasına dikkat çeken balıkçı, palamudun daha uygun fiyatlı olması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilmeyi sürdürdüğünü kaydetti. 25 YILLIK BALIKÇI BÖYLESİNİ GÖRMEDİ Balıkçı esnafından Emin Avcı da palamudun göç güzergahından geri dönmesinin av sezonunu uzattığını söyledi. 25 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Avcı, bugüne kadar böylesine bir durumla karşılaşmadığını vurguladı. Avcı, "Palamut boğazdan geri dönüş yaptı. Şu anda halen daha avlanıyor. Ben 25 yıllık balıkçıyım, böyle bir duruma hayatım boyunca hiç rastlamadım. Böyle bir bolluk da hiç görmedim. Palamut halen daha çıkmaya devam ediyor. Şu anda çoktan göç etmesi gerekiyordu" diye konuştu.